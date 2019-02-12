Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Взять кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив
12.02.2019, 16:15

У РФ есть последний шанс спасти ракетный договор - Столтенберг

У РФ есть последний шанс спасти ракетный договор - Столтенберг - Фото
Йенс Столтенберг (фото - ЕРА)

Генсек НАТО подчеркнул, что "Москва уже разместила несколько батальонов SSC-8 (9M729)"

Реклама
Реклама

У России, которая грубо нарушила договор об ограничении ракет малой и средней дальности (ДРМСД), есть последний шанс вернуться к выполнению этого соглашения и спасти его. Об этом во вторник на пресс-конференции накануне встречи министров обороны НАТО, которая состоится в Брюсселе 13-14 февраля, заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг, сообщает Укринформ.

"Мы (министры обороны, - ред.) обсудим нарушение Россией ДРМСД. Москва продолжает развивать и уже разместила несколько батальонов SSC-8 (9M729), несмотря на усилия США и других союзников, которые пытались много лет убедить Россию вернуться к выполнению соглашения", - отметил Столтенберг.

Реклама

По его словам, США при поддержке союзников объявили о намерении выйти из договора, и такое решение вступит в силу через шесть месяцев.

"Поэтому у России сейчас есть последний шанс, чтобы вернуться к ответственному пути, вернуться к выполнению договора и спасти ДРСМД. Мы призываем Россию воспользоваться этой возможностью", - подчеркнул генсек.

Договор о ликвидации ракет средней и малой дальности (не производить, не испытывать и не развертывать баллистические и крылатые ракеты наземного базирования средней - от 1000 до 5500 км, и малой - от 500 до 1000 км дальности), заключенный США и СССР, на 32-м году существования, утверждает Вашингтон, оказался под угрозой из-за России.

США заявили, что РФ создала и развернула крылатые ракеты наземного базирования, поставив под угрозу безопасность объектов НАТО в Европе. РФ признала существование крылатой ракеты типа 9М729, но отрицает, что ее разработка нарушает договор: якобы с дальностью у нее все в порядке - до 480 км.

21 января 2019 года представитель США по разоружению Роберт Вуд заявил, что РФ должна в кратчайшие сроки уничтожить запасы ракет 9М729. В феврале истечет двухмесячный срок ультиматума Вашингтона. В РФ назвали требование "неприемлемым".

 

Отправить:
Распечатать:
Теги: Россия, нато, йенс столтенберг
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама
Новости бизнеса
Все новости
Реклама
Реклама
Популярное
Реклама
Реклама
Реклама
Последние новости
Все новости
Загрузка...
Инфографика
5 лет спустя. Кто наказан за расстрел Майдана: инфографика
5 лет спустя. Кто наказан за расстрел Майдана: инфографика
 