У РФ есть последний шанс спасти ракетный договор - Столтенберг

Йенс Столтенберг (фото - ЕРА)

У России, которая грубо нарушила договор об ограничении ракет малой и средней дальности (ДРМСД), есть последний шанс вернуться к выполнению этого соглашения и спасти его. Об этом во вторник на пресс-конференции накануне встречи министров обороны НАТО, которая состоится в Брюсселе 13-14 февраля, заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг, сообщает Укринформ.

"Мы (министры обороны, - ред.) обсудим нарушение Россией ДРМСД. Москва продолжает развивать и уже разместила несколько батальонов SSC-8 (9M729), несмотря на усилия США и других союзников, которые пытались много лет убедить Россию вернуться к выполнению соглашения", - отметил Столтенберг.

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По его словам, США при поддержке союзников объявили о намерении выйти из договора, и такое решение вступит в силу через шесть месяцев.

"Поэтому у России сейчас есть последний шанс, чтобы вернуться к ответственному пути, вернуться к выполнению договора и спасти ДРСМД. Мы призываем Россию воспользоваться этой возможностью", - подчеркнул генсек.

Договор о ликвидации ракет средней и малой дальности (не производить, не испытывать и не развертывать баллистические и крылатые ракеты наземного базирования средней - от 1000 до 5500 км, и малой - от 500 до 1000 км дальности), заключенный США и СССР, на 32-м году существования, утверждает Вашингтон, оказался под угрозой из-за России.

США заявили, что РФ создала и развернула крылатые ракеты наземного базирования, поставив под угрозу безопасность объектов НАТО в Европе. РФ признала существование крылатой ракеты типа 9М729, но отрицает, что ее разработка нарушает договор: якобы с дальностью у нее все в порядке - до 480 км.

21 января 2019 года представитель США по разоружению Роберт Вуд заявил, что РФ должна в кратчайшие сроки уничтожить запасы ракет 9М729. В феврале истечет двухмесячный срок ультиматума Вашингтона. В РФ назвали требование "неприемлемым".