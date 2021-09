Наводнение в Испании. Людей призывают бросить "зараженные" вещи: видео

В Испании из-за сильных дождей началось наводнение, затоплены многие дороги и улицы в западных регионах. Власти призывают людей не подбирать утерянные вещи из-за того, что они загрязнены болезнетворными микроорганизмами и другими патогенами из-за канализационных стоков. На устранение ущерба выделят 150 000 евро, сообщает Proyekto Puente и Politico.

Чаще всего местные жители пытались "спасти" и использовать повторно матрасы, стулья и одежду.

"Все эти вещи загрязнены бактериями, вирусами, фекалиями. Их недостаточно просто много стирать", — заявили спасатели.

Heavy rain has led to flooding in several areas of southern Spain.



Cars were washed away in some towns as flood water surged through streets.



Watch more videos here: https://t.co/2rH7S4lv6x pic.twitter.com/TF3AIO6Psn