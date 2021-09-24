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Наводнение в Испании. Людей призывают бросить "зараженные" вещи: видео

Цей матеріал також доступний українською
24.09.2021, 11:30
Наводнение в Испании. Людей призывают бросить
Фото: скриншот видео The Sun/Youtube

В Испании из-за сильных дождей началось наводнение, затоплены многие дороги и улицы в западных регионах. Власти призывают людей не подбирать утерянные вещи из-за того, что они загрязнены болезнетворными микроорганизмами и другими патогенами из-за канализационных стоков. На устранение ущерба выделят 150 000 евро, сообщает Proyekto Puente и Politico.

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Чаще всего местные жители пытались "спасти" и использовать повторно матрасы, стулья и одежду. 

"Все эти вещи загрязнены бактериями, вирусами, фекалиями. Их недостаточно просто много стирать", — заявили спасатели. 

  • 19 сентября 2021 года началось и продолжается до сих пор извержение вулкана Кумбре-Вьеха на острове Ла-Пальма на Канарских островах.

Читайте также: На юг Франции обрушилось мощное наводнение: видео

Владислава Михайленко
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