Наводнение в Испании. Людей призывают бросить "зараженные" вещи: видео
В Испании из-за сильных дождей началось наводнение, затоплены многие дороги и улицы в западных регионах. Власти призывают людей не подбирать утерянные вещи из-за того, что они загрязнены болезнетворными микроорганизмами и другими патогенами из-за канализационных стоков. На устранение ущерба выделят 150 000 евро, сообщает Proyekto Puente и Politico.
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Чаще всего местные жители пытались "спасти" и использовать повторно матрасы, стулья и одежду.
"Все эти вещи загрязнены бактериями, вирусами, фекалиями. Их недостаточно просто много стирать", — заявили спасатели.
Heavy rain has led to flooding in several areas of southern Spain.— Sky News (@SkyNews) September 23, 2021
Cars were washed away in some towns as flood water surged through streets.
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Зафиксированы несчастные случаи из-за сильного ветра, их точное количество неизвестно. Наводнения повредили дороги, затрудняют передвижение как машинам, так и пешеходам. Местами перестали работать светофоры.
- 19 сентября 2021 года началось и продолжается до сих пор извержение вулкана Кумбре-Вьеха на острове Ла-Пальма на Канарских островах.
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