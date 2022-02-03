"Найдем вас и отрежем головы". Топ-силовики Чечни обратились к семье оппозиционеров: видео

В Грозном несколько топ-чиновников силовых ведомств и правительства республики записали видеообращение с угрозами семье судьи в отставке Сайди Янгулбаева, членов которой в Чечне считают террористами. Перевод обращения с чеченского языка опубликован на YouTube-канале 1ADAT, корректность перевода подтвердил Медиазоне носитель языка.

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Угрозы семье Янгулбаевых записали: начальник МВД по Грозному Дени Айдамиров, первый замглавы правительства Чечни Иса Тумхаджиев, командир СОБР "Ахмат" Абузайд Висмурадов, врио начальника МЧС по Чечне Алихан Цакаев, командир полка им. Ахмата Кадырова Замид Чалаев, замминистра внутренних дел Аслан Ирасханов, начальник Росгвардии по ЧР Шарип Делимханов.

"С позволения Аллаха, в любой точке мира, где бы они ни находились, мы возьмем спрос за их слова. И с позволения Аллаха, днем и ночью у нас нет работы важнее, чем найти вас и отрубить ваши головы", – сказал Цакаев.

После этого Ирасханов заявил: "Опять повторяюсь, у нас нет иной задачи, кроме как найти вас, и мы найдем вас и отрежем ваши головы. Мы будем трудиться, поэтому, ребята, оглядывайтесь по сторонам, пока мы не настигнем вас. Мы разберемся с вами".

Затем на записи появляется Делимханов.

"Будь они прокляты и все, кто следует за ними и поддерживает. Клянусь Аллахом, мы не оставим ни их, ни тех, кто их поддерживает. Они будут жить до тех пор, пока мы не доберемся до них и не отрежем их головы", – говорит он.

СПРАВКА. Глава семьи Янгулбаевых – судья Верховного суда Чечни в отставке Сайди Янгулбаев. Он с женой Заремой Мусаевой и дочерью жили в Нижнем Новгороде. 20 января Мусаеву, при попустительстве полиции РФ, избили и похитили чеченские силовики, ее силой вывезли в Грозный и арестовали "за насилие к полицейскому". Ее мужа не тронули из-за статуса неприкосновенности экс-судьи. После угроз от чеченского руководства судья Янгулбаев и его дочь покинули Россию; его сыновья также находятся за границей. Один из сыновей – Абубакар Янгулбаев – юрист правозащитной организации Комитет против пыток. В конце декабря 2021-го он сообщал, что "кадыровцы" по неизвестной причине похитили около 40 его родственников в Чечне. Другого сына – Ибрагима Янгулбаева – Следком РФ считает одним из администраторов оппозиционного телеграм-канала 1ADAT, в котором экспертиза обнаружила "признаки оправдания деятельности Доку Умарова и Шамиля Басаева". 1ADAT рассказывает о похищениях и пытках в республике Чечня, а также критикует Кадырова и его окружение. Ибрагим Янгулбаев объявлен в розыск по делу об оправдании терроризма. Также в Чечне считают, что он оскорбил местных суфийских проповедников и ислам в целом.

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Наталия Медведева

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