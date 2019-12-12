Найдены останки людей с военного самолета, что летел в Антарктиду

Иллюстративное фото Hеrcules C-130: ЕРА

В проливе Дрейка между Чили и Антарктидой обнаружены останки пассажиров и обломки летевшего на полярную станцию самолета чилийских ВВС. Об этом сообщил на брифинге главу региона Магальянес Хосе Фернандес, пишет местное издание Сooperativa.

В зоне поисков, которую очертили по точкам, где экипаж в последний раз вышел на связь, нашли колесо военно-транспортного самолета, часть фюзеляжа и останки некоторых тел.

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В Пунта-Аренас прибыли члены семей погибших и близкие.

Видео: Pingüino Multimedia

10 декабря 2019-го военный самолет Hercules C130 с 38 людьми на борту вылетел из Пунта-Аренаса на антарктическую базу им. Монталвы для работ на топливопроводе. Затем экипаж перестал выходить на связь.