В России разбился ударный вертолет Ми-28Н вместе с экипажем

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Вчера поздно вечером в районе аэродрома Кореновск в Краснодарском крае РФ разбился ударный вертолет Ми-28Н ВВС России вместе с экипажем. Об этом сообщило военное ведомство страны-оккупанта.

Боевая машина упала во время учебно-тренировочного полета в темное время суток в сложных метеорологических условиях и была полностью разрушена. Пилот и штурман ("опытные пилоты, один - замкомандира авиаполка" - со слов источника) не выжили.

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Справка. Ми-28Н "Ночной охотник" предназначен для поиска и уничтожения различной техники противника, в том числе танков, а также живой силы и малоскоростных воздушных целей. Максимальная скорость - 300 км/ч, взлетная масса - свыше 11 тонн.