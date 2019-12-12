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В России разбился ударный вертолет Ми-28Н вместе с экипажем

В России разбился ударный вертолет Ми-28Н вместе с экипажем - Фото
Иллюстрация: warthunder.ru
12.12.2019, 06:22

Уничтоженную боевую машину нашли на территории в/ч армии России: про посадке в сильном тумане геликоптер зацепил землю и полностью разрушился

Вчера поздно вечером в районе аэродрома Кореновск в Краснодарском крае РФ разбился ударный вертолет Ми-28Н ВВС России вместе с экипажем. Об этом сообщило военное ведомство страны-оккупанта.

Боевая машина упала во время учебно-тренировочного полета в темное время суток в сложных метеорологических условиях и была полностью разрушена. Пилот и штурман ("опытные пилоты, один - замкомандира авиаполка" - со слов источника) не выжили.

Смотрите видео: Никто не выжил. Появились кадры аварии вертолета с россиянами

Справка. Ми-28Н "Ночной охотник" предназначен для поиска и уничтожения различной техники противника, в том числе танков, а также живой силы и малоскоростных воздушных целей. Максимальная скорость - 300 км/ч, взлетная масса - свыше 11 тонн.

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