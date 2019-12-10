Военный борт упал по пути в Антарктиду: на борту было 38 человек

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Вылетевший в ночь на 10 декабря из Пунта-Аренаса на антарктическую базу им. президента Эдуардо Фрея Монтлавы военно-транспортный самолет Военно-воздушных сил Чили признан разбившимся. Об этом сообщила в Twitter пресс-служба ВВС страны.

На борту было 38 человек: 17 членов экипажа и 21 пассажир.

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Самолет C-130 Hercules с персоналом для работ на топливопроводе станции вылетел в Антарктиду вечером 9 декабря (по киевскому времени). Примерно около полуночи экипаж перестал выходить на связь. Спустя семь часов после этого ВВС признали борт потерпевшим крушение, где именно - пока неизвестно.

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