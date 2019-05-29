Назарбаев наградил Путина и Лукашенко орденом Назарбаева

Нурсултан Назарбаев (фото - akorda.kz)

Бывший президент и действующий председатель Совбеза Казахстана Нурсултан Назарбаев решил раздать по ордену "Первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева" российскому, белорусскому и кыргызскому лидерам - Владимиру Путину, Александру Лукашенко и Сооронбаю Жээбекову соответственно. Об этом пишет tengrinews.kz.

Указ подписал нынешний президент страны Касым-Жомарт Токаев.

Сегодня в Нур-Султане (экс-Астана) состоится заседание Высшего Евразийского экономического совета с участием всех указанных выше лиц, а также с премьером Армении Николом Пашиняном, президентом Молдовы Игорем Додоном и таджикистанским лидером Эмомали Рахмоном.

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19 марта 2019 года в отставку внезапно ушел бессменный в течение почти 30 лет лидер страны Назарбаев. Вслед за этим новым президентом автоматически стал спикер парламента — Токаев, а его кресло в Сенате заняла дочь Елбасы Дарига Назараева. Внеочередные выборы президента в стране состоятся 9 июня.