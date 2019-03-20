Парламент Казахстана переименовал столицу

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Парламент Казахстана одобрил законопроект о конституционных правках для переименования Астаны в честь ушедшего в оставку первого президента страны Нурсултана Назарбаева. Об этом пишет местный ресурс Tengrinews.kz.

"За" проголосовали 43 депутата Сената (верхней палаты парламента) и 103 - Мажилиса (нижней палаты).

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"Уважаемые коллеги, принято историческое решение", - заявил спикер Мажилиса Нурлан Нигматулин на заседании парламента.

Сегодня около полудня по времени Астаны преемник Назарбаева Касым-Жомарт Токаев предложил переименовать столицу в Нурсултан. Теперь он должен подписать принятый парламентом законопроект.

20 марта 2019 года 65-летний Токаев принес присягу народу Казахстана и стал и.о. президента вместо ушедшего вчера в отставку Назарбаева.

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