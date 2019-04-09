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09.04.2019, 10:54

Казахстан досрочно выберет президента

Казахстан досрочно выберет президента - Фото
Касым-Жомарт Токаев (фото - пресс-служба президента Казахстана)

"Нужно продолжать работу по эффективной, успешной реализации социальных программ и стратегии Елбасы", - заявил нынешний казахстанский лидер Токаев

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Сегодня, 9 апреля, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выступил с обращением к народу и назначил дату проведения досрочных выборов главы государства. Об этом пишет nur.kz.

"В соответствии с пунктом 3-1 статьи 41 Конституции Республики Казахстан постановляю: назначить внеочередные выборы президента Республики Казахстан на 9 июня 2019 года", - сказал он.

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Указ Токаева вводится в действие со дня официальной публикации.

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По словам президента Казахстана, прежде чем принять решение, он советовался с Нурсултаном Назарбаевым и консультировался со спикерами обеих палат парламента, лидерами парламентских партий и премьером Аскаром Мамином, а также согласовал его с главой Конституционного совета Кайратом Мами.

"Обстановка в мире быстро меняется и далеко не в лучшую для нас сторону. Мы должны подтвердить преемственность, предсказуемость и стабильность нашей внутренней и внешней политики", - заявил Токаев.

Ранее президентские выборы в Казахстане планировались на весну 2020 года, однако 19 марта в отставку внезапно ушел бессменный в течение почти 30 лет лидер страны Назарбаев.

Вслед за этим новым президентом автоматически стал спикер парламента — Токаев, а его кресло в Сенате заняла дочь Елбасы Дарига Назараева.

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Теги: Нурсултан Назарбаев, казахстан, выборы президента, Касым-Жомарт Токаев
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