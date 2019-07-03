Июнь - самый жаркий месяц в Европе за последние 30 лет

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Сильная жара в июне этого года установила новый температурный рекорд в Европе. Об этом сообщает Associated Press.

По данным измерений, которые были собраны с помощью спутниковой программы ЕС Коперникус, средняя температура в Европе в июне была более чем на 2 градуса по Цельсию выше, чем в течение 30-летнего периода с 1981 до 2010 года.

Жаркая погода в конце июня также побила предыдущий общеевропейский рекорд за месяц, установленный в 1999 году, на 1 градус по Цельсию.

Франция, Швейцария, Австрия, Германия, Чехия и Испания зарегистрировали новые национальные температурные максимумы за июнь, а в южном французском городе Галларг-ле-Монтюэ в пятницу было зафиксировано 45,9 градуса по Цельсию.

30 июня 2019 года сообщалось, что длительная жара с рекордными температурами, накрыла юго-западную Европу, в результате погибли восемь человек.

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