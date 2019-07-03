Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив
03.07.2019, 12:36

Июнь - самый жаркий месяц в Европе за последние 30 лет

Июнь - самый жаркий месяц в Европе за последние 30 лет - Фото
Фото: EPA

Июнь 2019 года стал самым жарким месяцем в Европе за три десятилетия

Сильная жара в июне этого года установила новый температурный рекорд в Европе. Об этом сообщает Associated Press.

По данным измерений, которые были собраны с помощью спутниковой программы ЕС Коперникус, средняя температура в Европе в июне была более чем на 2 градуса по Цельсию выше, чем в течение 30-летнего периода с 1981 до 2010 года.

Жаркая погода в конце июня также побила предыдущий общеевропейский рекорд за месяц, установленный в 1999 году, на 1 градус по Цельсию.

Франция, Швейцария, Австрия, Германия, Чехия и Испания зарегистрировали новые национальные температурные максимумы за июнь, а в южном французском городе Галларг-ле-Монтюэ в пятницу было зафиксировано 45,9 градуса по Цельсию.

30 июня 2019 года сообщалось, что длительная жара с рекордными температурами, накрыла юго-западную Европу, в результате погибли восемь человек.

Читайте также: Температурный рекорд: июнь в Киеве стал самым жарким за 139 лет

Отправить:
Распечатать:
Теги: рекорд, Европа, жара, июнь
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Новости бизнеса
Все новости


Последние новости
Популярное
Загрузка...
Инфографика
Расстрелы на Майдане. Прошло 5 лет - кто наказан?
Расстрелы на Майдане. Прошло 5 лет - кто наказан?
 