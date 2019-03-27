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27.03.2019, 23:30

Названа причина аварии на круизном лайнере Viking Sky

Названа причина аварии на круизном лайнере Viking Sky - Фото
Фото: EPA

Двигатели отключились автоматически из-за низкого уровня масла

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Круизное судно Viking Sky, попавшее в шторм у побережья Норвегии, испытывало проблемы с двигателями из-за низкого уровня масла. Об этом сообщает BBC со ссылкой на норвежские власти.

Ларс Алвестад, глава морского агентства страны, сказал, что датчики обнаружили недостаток масла и отключили двигатели, чтобы предотвратить поломку.

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Альвестад сообщил, что количество смазочного масла было в установленных пределах, но близко к минимальному. Отключение двигателей произошло, когда лайнер достиг Хустадвики - мелкого участка береговой линии, где часто происходят кораблекрушения.

"Сильные волны в Хустадвике, вероятно, вызвали настолько сильное колебание смазочного масла в резервуарах, что его подача к насосам прекратилась", - сказал Альвестад.

В компании Viking Ocean Cruises, которая владеет кораблем, заявила, что проверили уровень масла на всех своих кораблях и пересматривают процедуру техосмотра, чтобы избежать повторения проблемы.

23 марта сообщалось, что Viking Sky с 1300 пассажирами и членами экипажа на борту терпит бедствие у западных берегов Норвегии.

Во время спасательной операции почти 500 из 1373 человек на борту были доставлены на землю на вертолетах. Десятки получили ранения, 36 человек были доставлены в больницу.

Лайнер прибыл в порт города Молде вечером 24 марта.

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Теги: норвегия, корабль, Viking Sky, судно
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