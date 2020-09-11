"Не могу забыть, как жал руку Вашему Превосходительству". Опубликованы письма Кима Трампу

Американский журналист опубликовал два письма лидера КНДР президенту США, в которых они тепло общаются

Американский журналист Боб Вудворд, обладатель двух Пулитцеровских премий, заполучил переписку президента США Дональда Трампа и лидера КНДР Ким Чен Ына: у журналиста оказались в распоряжении 27 писем. CNN получил расшифровку двух из них (Вудворду не дали снять копии, позволили лишь надиктовать их под запись).

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В письме от 25 декабря 2018-го Ким обращается к Трампу "Ваше Превосходительство" и пишет, что не может забыть их встречи на саммите в Сингапуре.

"Даже сейчас я не могу забыть тот исторический момент, когда я твердо жал руку Вашему Превосходительству в этом прекрасном и священном месте, за которым весь мир наблюдал с большим интересом. Надеюсь, мне выпадет честь вновь пережить тот день", – говорится в письме лидера КНДР.

Затем он пишет: "На пороге нового года весь мир непременно увидит (в не столь далеком будущем), как я и Ваше Превосходительство проведем еще одну историческую встречу, подобную сцене из фантастического фильма".

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Однако в конце письма его беспокоит, что, если обе стороны будут настаивать на собственных воззрениях о месте проведения саммита, то это может "не совсем позитивно" сказаться на его с Трампом отношениях и привести к потере времени. Чтобы решить этот вопрос, он предлагает срочно провести частную встречу на высшем уровне.

Также опубликовано письмо Кима Трампу от 10 июня 2019-го. Он поздравляет Трампа с грядущим днем рождения и снова вспоминает о встречах с ним.

"Подобно тому короткому времени, которое мы провели вместе год назад в Сингапуре, каждая минута, которую мы разделили 103 дня назад в Ханое, была моментом славы, который остается для меня драгоценным воспоминанием", – говорится в письме.

Лидер КНДР убежден, что его "сильная и особая дружба" с Трампом станет "той магической силой, что даст волю прогрессу в отношениях КНДР-США".

Он верит, что в "один прекрасный день они встретятся вновь", чтобы "дать взаимному доверию еще один шанс".

"И он (день, – ред.) вполне вероятно будет вписан в историю как еще одна фантастическая глава. Я уверяю Ваше Превосходительство, что моё уважение к Вам никогда не ослабнет", - пишет Ким

Завершает письмо Ким поздравлением с Днем рождения и наилучшими пожеланиями семье Трампа.

12 июня 2018-го, после полутора лет взаимных угроз Трамп и Ким впервые встретились в Сингапуре

28 февраля 2019 года после двухдневного второго саммита США-КНДР в Ханое Трамп и Ким так ни к чему и не пришли, досрочно завершив бесплодный раунд переговоров.

30 июня 201-го Трамп прибыл в демилитаризованную зону на границе с Северной Кореей, где встретился с Ким Чен Ыном. Лидеры двух государств пожали друг другу руки, после чего Ким Чен Ын пригласил Трампа пройти на территорию Северной Кореи. Трамп согласился, он стал первым в истории главой США, посетившим КНДР.

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Марк Сировой

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