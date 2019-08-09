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"Не надо путать карты". У Трампа опять нелады с Макроном

"Не надо путать карты". У Трампа опять нелады с Макроном - Фото
Эмманюэль Макрон, Дональд Трамп (фото - пресс-служба Белого дома)
09.08.2019, 10:35

Президент США возмущен вмешательством французского лидера в политику на Ближнем Востоке

Президент США Дональд Трамп раскритиковал французского коллегу Эмманюэля Макрона из-за неких "противоречивых" политических сигналов Парижа в адрес Ирана. Хозяин Белого дома заявил в Twitter, что Макрон, по его мнению, не уполномочен говорить с Тегераном "от имени Вашингтона".

"У Ирана серьезные финансовые проблемы. Они отчаянно хотят поговорить с США, но им посылают противоречивые сигналы. Это делают те, кто претендует на то, чтобы представлять нас. В их числе и президент Франции Макрон. Я знаю, что Эмманюэль хочет как лучше, как и все остальные, но никто не может говорить за США, кроме самих США", - написал Трамп.

Резкая реакция Трампа, вероятно, вызвана возможными телефонными переговорами между Макроном и президентом Ирана Хасаном Рухани, о которых сообщали в ближневосточных СМИ. Макрон будто бы предлагал поспособствовать встрече Рухани с Трампом. Также возмущение лидера США могли вызвать разговоры о предоставлении Ирану кредитной линии на $15 млрд в обход американских санкций. В Париже эту информацию опровергли.  

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