"Не позволяйте лосям лизать машины". Власти Канады удивили водителей необычной просьбой

Животные в поисках соли начали облизывать машины туристов, теперь власти хотят положить этому край

Власти канадского города Джаспер повесили над дорогами необычные знаки – они призывают автомобилистов не разрешать лосям облизывать машины, передает CNN.

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Такая просьба была вызвана массовой привычкой животных облизывать капоты автомобилей в поисках соли, которую лоси очень любят. "Они одержимы солью, это один из поставщиков минералов для их организма", – отметил Национального парка Джаспер Стив Янг.

По его словам, раньше лоси всегда получали соль из парковых озер, но потом поняли, что ее можно добыть, облизывая автомобили туристов, на которые соль попадала с дороги. Если позволять животным продолжать это делать, они настолько привыкнут к людям, что их запросто можно будет случайно сбить или покалечить, подчеркнул Янг.

В августе 2020 года посетителям парка в Колорадо запретили кормить лосей пиццей.

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Дарья Мостовая

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