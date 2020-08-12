"Оставьте ее смотрителям!" В американском парке запретили кормить лосей пиццей

Смотритель национального парка обеспокоился, что посетители начали кормить животных всем подряд

В одном из национальных парков штата Колорадо, США, разместили необычное объявление, запрещающее кормить лосей, обитающих там, пиццей. О нововведении сообщил в Twitter смотритель парка Бен Джефферсон.

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По словам смотрителя, объявление пришлось разместить после того, как он узнал, что посетители парка пытались накормить лося пиццей и погладить его. "Пожалуйста, не подходите к лосям в дикой природе ни по какой причине - это может быть опасно. А пиццу лучше оставьте для смотрителей!" - отметил он.

"Извини, лось, никакой пиццы", - прокомментировали заявление Джефферсона пользователи в сети.

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Дарья Мостовая

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