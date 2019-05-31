Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив
31.05.2019, 11:28

В Киеве на Южном мосту авто сбило лося: видео 18+

В Киеве на Южном мосту авто сбило лося: видео 18+ - Фото
Фото: pixabay.com

Откуда животное взялось на дороге, неизвестно

В Киеве на Южном мосту автомобиль Mercedes сбил лося, сообщает Киев Оперативный.

ДТП произошло сегодня утром.

Животное, как уточняется, погибло.

Читайте также: В Киеве авто столкнулось с Toyota Prius полиции: ГБР расследует

Откуда лось взялся на дороге в городе – неизвестно.

23 мая сообщалось, что на улице Парково-Сырецкая в Киеве военнослужащая Национальной гвардии попала в ДТП. В результате аварии женщина получила травмы. 

Читайте также: В Киеве частично ограничат движение на Южном мосту 

Видео: Киев Оперативный

Отправить:
Распечатать:
Теги: дтп, киев, лось
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Новости бизнеса
Все новости


Последние новости
Популярное
Загрузка...
Инфографика
Расстрелы на Майдане. Прошло 5 лет - кто наказан?
Расстрелы на Майдане. Прошло 5 лет - кто наказан?
 