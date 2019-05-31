В Киеве на Южном мосту авто сбило лося: видео 18+

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В Киеве на Южном мосту автомобиль Mercedes сбил лося, сообщает Киев Оперативный.

ДТП произошло сегодня утром.

Животное, как уточняется, погибло.

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Откуда лось взялся на дороге в городе – неизвестно.

23 мая сообщалось, что на улице Парково-Сырецкая в Киеве военнослужащая Национальной гвардии попала в ДТП. В результате аварии женщина получила травмы.

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Видео: Киев Оперативный