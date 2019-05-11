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11.05.2019, 15:39

В Киеве авто столкнулось с Toyota Prius полиции: ГБР расследует

В Киеве авто столкнулось с Toyota Prius полиции: ГБР расследует - Фото
Фото: пресс-служба ГБР

В результате ДТП есть пострадавшие

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Управление Госбюро расследований в Киеве проводит расследование ДТП при участии полицейского автомобиля Toyota Prius, сообщает пресс-служба ГБР.

Авария произошла прошлой ночью около 00:39 в Шевченковском районе столицы.

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Водитель BMW 528I столкнулся со служебным автомобилем, в результате чего лейтенант полиции сломал руку, а старший лейтенант госпитализирован с черепно-мозговой травмой. У водителя BMW также черепно-мозговая травма.

Открыто уголовное дело по ч. 1 ст 286 УК – нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспортного средства.

Уточняется, что наказанием может быть штраф от 200 до 500 необлагаемых минимум доходов граждан или исправительные работы а срок до двух лет, или арест на срок до шести месяцев, или лишение свободы на срок до трех лет с лишением прав управлять транспортным средством на срок до трех лет.

10 мая в Киеве на Окружной дороге в ДТП погибли двое военнослужащих.

Фото: пресс-служба ГБР

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Теги: дтп, киев, гбр, полицейское авто
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