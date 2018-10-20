Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
HR
AgriTech
UAExport
Fintech
Свой бизнес
Практикум
Новые рынки
Онлайн бизнес
ТЭК
Телеком
Технологии
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Мнения
Инфографика
Архив
ЛІГА.Спецпроекты
ЛІГА.Досье
ЛІГА.Блоги
ЛІГА.Форумы
Пресс-центр
Подписка на эксклюзив
Боты:
20.10.2018, 11:15

Не только РФ: кто пытается повлиять на выборы в США в 2018 и 2020

Не только РФ: кто пытается повлиять на выборы в США в 2018 и 2020 - Фото
Фото: iStock/Global Images Ukraine

По информации разведывательных служб США, кампании по влиянию на избирателей ведут, кроме России, Китай и Иран

Реклама
Реклама

Разведслужбы США заявили, что Россия, Китай и Иран пытаются повлиять на американских избирателей и политические решения Соединенных Штатов. Об этом сообщает Голос Америки

Целью различных подозрительных действий и кампаний могут быть выборы в 2018 и 2020 году в США. Они "нацелены на подрыв доверия к демократическим институциям, а также намерены повлиять на общественное мнение и правительственную политику", отмечают в США. 

Спецслужбы также признают, что нет достаточных доказательств, что имели место кибер вмешательства для срыва избирательного процесса. 

"Отдельные элементы этих кампаний принимают такие формы, как усиление разбежностей в обществе с помощью социальных сетей, спонсорство специфической информации в англоязычных СМИ, как RT и Sputnik, распространение дезинформации о политиках через дружественные пресс-службы и распространение пропаганды иностранных правительств", - уточнили в разведслужбах США. 

В сентябре президент США Дональд Трамп подписал указ, позволяющий вводить санкции против иностранцев, которые вмешиваются в выборы в США. 

Читайте также
Встреча Трампа и Путина: хроника (завершена) 16.07.2018Тема дня. Запад ответил Путину изоляцией 26.03.2018
Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook, Инстаграмм: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.
Отправить:
Распечатать:
Теги: Россия, Китай, США, Иран, выборы, вмешательство
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама
Реклама
Материалы по теме
Болтон: Мы поможем Украине не допустить вмешательства РФ в выборы
Политика Болтон: Мы поможем Украине не допустить вмешательства РФ в выборы
Facebook заявил о новой попытке влиять на выборы: подозревают РФ
Мир Facebook заявил о новой попытке влиять на выборы: подозревают РФ
Реклама
Реклама
Популярное
Реклама
Реклама
Реклама
Последние новости
Все новости
Реклама
Реклама
Инфографика
Оружие и борьба с раком: куда отдать деньги бездельников Рады
Оружие и борьба с раком: куда отдать деньги бездельников Рады
 