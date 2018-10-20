Не только РФ: кто пытается повлиять на выборы в США в 2018 и 2020

Фото: iStock/Global Images Ukraine

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По информации разведывательных служб США, кампании по влиянию на избирателей ведут, кроме России, Китай и Иран

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Разведслужбы США заявили, что Россия, Китай и Иран пытаются повлиять на американских избирателей и политические решения Соединенных Штатов. Об этом сообщает Голос Америки.

Целью различных подозрительных действий и кампаний могут быть выборы в 2018 и 2020 году в США. Они "нацелены на подрыв доверия к демократическим институциям, а также намерены повлиять на общественное мнение и правительственную политику", отмечают в США.

Спецслужбы также признают, что нет достаточных доказательств, что имели место кибер вмешательства для срыва избирательного процесса.

"Отдельные элементы этих кампаний принимают такие формы, как усиление разбежностей в обществе с помощью социальных сетей, спонсорство специфической информации в англоязычных СМИ, как RT и Sputnik, распространение дезинформации о политиках через дружественные пресс-службы и распространение пропаганды иностранных правительств", - уточнили в разведслужбах США.

В сентябре президент США Дональд Трамп подписал указ, позволяющий вводить санкции против иностранцев, которые вмешиваются в выборы в США.