"Не великая нация". В Гааге пристыдили РФ за сбитый MH17: фото

Нидерланды

Родственники погибших в катастрофе сбитого над Донбассом рейса MH17 под посольством России в Гааге взывали к человечности и привлечению к ответственности за трагедию. Об этом сообщает местное издание NOS.

"Вполне понятно, что они сыграли определенную роль в катастрофе MH17", - заявил Сандер ван Луйк, представитель Рабочей группы по выявлению правды. "Молчание - политически мотивировано. Если вы молчите и не берете на себя ответственность, вы не можете называть себя великой нацией", - добавил он.

Перед зданием российского дипведоства они установили 298 белых стульев, "как в самолете, включая проходы", которые символизируют 298 жертв MH17.

31 мая премьер-министр Малайзии заявил, что хотел бы видеть "более убедительные" доказательства вины России. Нидерланды потребовали объяснений.

Boeing 777 авиакомпании Malaysia Airlines рейса МН17 Амстердам-Куала-Лумпур был сбит 17 июля 2014 года в Донецкой области над подконтрольной боевикам территорией. Погибли все 298 человек на борту. 24 мая 2018 года следствие обнародовало первые выводы: МН17 ракетой 1986 года выпуска сбил Бук 53-й бригады армии РФ (Курск). Австралия и Нидерланды официально обвинили РФ в катастрофе, Малайзия воздержалась от обвинений. Bellingcat вскоре сообщили, что доставку Бука курировал офицер ГРУ Олег Иванников, известный по прозвищу "Андрей Иванович" и позывному "Орион".