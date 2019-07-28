Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

"Не вмешивайтесь": МИД РФ нахамил посольству Германии

"Не вмешивайтесь": МИД РФ нахамил посольству Германии - Фото
Фото: EPA
28.07.2019, 17:40

Посольство Германии выразило беспокойство по поводу задержаний в Москве. Российский МИД в ответ посоветовал не лезть не в свое дело

Министерство иностранных дел России по-хамски прокомментировало твит посольства Германии о задержаниях на вчерашней акции протеста в Москве.

Посольство написало: "За несколько недель до региональных выборов в России власти не допустили к ним многих оппозиционеров. Последовали обыски и задержания известных политиков. Все это нас крайне беспокоит. Российским гражданам должно быть позволено выбирать честно и свободно".

Первым комментарием был ответ с официального аккаунта российского МИДа: "Вам точно не о чем больше беспокоиться? Соблюдайте Венскую конвенцию и не вмешивайтесь во внутренние дела суверенных государств".

Ранее пресс-секретарь внешнеполитической службы Евросоюза Майя Косьянчич отметила, что задержания более тысячи участников акции протеста в Москве нарушают права на свободу выражения мнения, ассоциаций и собраний. ЕС призвал власти России к соблюдению международных обязательств при проведении местных выборов, которые состоятся в сентябре.

27 июля в Москве задержали 1074 человека. Силовики избивали демонстрантов.

Участники акции выступали за свободные выборы в Мосгордуму. Всего собралось около 4000 человек.

Напишите нам
МИД Москва протест
Комментарии
Последние новости
Популярное
Загрузка...
 