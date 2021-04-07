Неловкая деловая встреча. У Эрдогана не нашлось стула для президента Еврокомиссии: видео
6 апреля президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган встретился с председателем Евросовета Шарлем Мишелем и президентом Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен. Во время встречи произошел казус – для главы комиссии не нашлось свободного стула – позже место нашли, но чуть поодаль, пишет WP.
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Как пишут журналисты, фон дер Ляйен оценила происходящее, после чего хмыкнула и махнула рукой.
В итоге ей все же предложили место, но чуть вдалеке – примерно в 3,5 метрах, на бежевом диване напротив министра иностранных дел Турции Мевлюта Чавушоглу, имеющего по протоколу более низкий дипломатический статус.
В Турции уже поспешили заявить, что этот случай не является показателем ущемления прав женщин – просто так получилось.
- 20 марта 2021 года Турция вышла из Стамбульской конвенции по защите женщин от домашнего насилия.
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