Неловкая деловая встреча. У Эрдогана не нашлось стула для президента Еврокомиссии: видео

6 апреля президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган встретился с председателем Евросовета Шарлем Мишелем и президентом Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен. Во время встречи произошел казус – для главы комиссии не нашлось свободного стула – позже место нашли, но чуть поодаль, пишет WP.

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Как пишут журналисты, фон дер Ляйен оценила происходящее, после чего хмыкнула и махнула рукой.

В итоге ей все же предложили место, но чуть вдалеке – примерно в 3,5 метрах, на бежевом диване напротив министра иностранных дел Турции Мевлюта Чавушоглу, имеющего по протоколу более низкий дипломатический статус.

В Турции уже поспешили заявить, что этот случай не является показателем ущемления прав женщин – просто так получилось.

20 марта 2021 года Турция вышла из Стамбульской конвенции по защите женщин от домашнего насилия.

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Дарья Мостовая

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