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"Турки пытаются искупить свою вину". В Евросоюзе заявили об улучшении отношений с Турцией

21.01.2021, 14:49
Жозеп Боррель (Фото: Olivier Hoslet/EPA)

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что отношения между Турцией и Европейским союзом улучшились. Об этом он сказал, комментируя возобновление греко-турецких переговоров по добыче углеводородов в Средиземном море, передает Reuters

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"Мы стали свидетелями улучшения общей атмосферы <...> Мы очень хотим видеть устойчивую деэскалацию в восточном Средиземноморье", – сказал он. 

Несмотря на это, Боррель отметил, что в ЕС все еще обеспокоены нарушениями прав человека в Турции. 

Euractiv пишет, что турецкий министр иностранных дел Мевлют Чавушоглу встретится с Боррелем для обсуждения урегулирования споров с ЕС и Грецией уже завтра. Сообщается, что 25 января Турция и Греция возобновят переговоры по их морскому спору – ранее, в 2016 году, они были приостановлены.

Издание отмечает, что президент Турции Рэджеп Эрдоган хочет вырваться "из изоляции администрации США, налаживая отношения с ЕС".

Помимо этого, также сообщается о разговоре Эрдогана с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен, в котором он заявил, что намерен "открыть новую страницу" в отношениях Турции и Евросоюза.

По словам неназванного высокопоставленного европейского дипломата, чьи слова приводит Euractiv, "турки пытаются искупить свою вину". 

Читайте также: Отношения Турции с Россией не альтернатива НАТО и ЕС – Чавушоглу

Станислав Стороженко
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ЕС евросоюз Турция дипломатия средиземное море Греция Мевлют Чавушоглу

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