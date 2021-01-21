"Турки пытаются искупить свою вину". В Евросоюзе заявили об улучшении отношений с Турцией

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что отношения между Турцией и Европейским союзом улучшились. Об этом он сказал, комментируя возобновление греко-турецких переговоров по добыче углеводородов в Средиземном море, передает Reuters.

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"Мы стали свидетелями улучшения общей атмосферы <...> Мы очень хотим видеть устойчивую деэскалацию в восточном Средиземноморье", – сказал он.

Несмотря на это, Боррель отметил, что в ЕС все еще обеспокоены нарушениями прав человека в Турции.

Euractiv пишет, что турецкий министр иностранных дел Мевлют Чавушоглу встретится с Боррелем для обсуждения урегулирования споров с ЕС и Грецией уже завтра. Сообщается, что 25 января Турция и Греция возобновят переговоры по их морскому спору – ранее, в 2016 году, они были приостановлены.

Издание отмечает, что президент Турции Рэджеп Эрдоган хочет вырваться "из изоляции администрации США, налаживая отношения с ЕС".

Помимо этого, также сообщается о разговоре Эрдогана с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен, в котором он заявил, что намерен "открыть новую страницу" в отношениях Турции и Евросоюза.

По словам неназванного высокопоставленного европейского дипломата, чьи слова приводит Euractiv, "турки пытаются искупить свою вину".

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Станислав Стороженко

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