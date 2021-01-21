"Турки пытаются искупить свою вину". В Евросоюзе заявили об улучшении отношений с Турцией
Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что отношения между Турцией и Европейским союзом улучшились. Об этом он сказал, комментируя возобновление греко-турецких переговоров по добыче углеводородов в Средиземном море, передает Reuters.
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"Мы стали свидетелями улучшения общей атмосферы <...> Мы очень хотим видеть устойчивую деэскалацию в восточном Средиземноморье", – сказал он.
Несмотря на это, Боррель отметил, что в ЕС все еще обеспокоены нарушениями прав человека в Турции.
Euractiv пишет, что турецкий министр иностранных дел Мевлют Чавушоглу встретится с Боррелем для обсуждения урегулирования споров с ЕС и Грецией уже завтра. Сообщается, что 25 января Турция и Греция возобновят переговоры по их морскому спору – ранее, в 2016 году, они были приостановлены.
Издание отмечает, что президент Турции Рэджеп Эрдоган хочет вырваться "из изоляции администрации США, налаживая отношения с ЕС".
Помимо этого, также сообщается о разговоре Эрдогана с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен, в котором он заявил, что намерен "открыть новую страницу" в отношениях Турции и Евросоюза.
По словам неназванного высокопоставленного европейского дипломата, чьи слова приводит Euractiv, "турки пытаются искупить свою вину".
- Летом 2020 года Греция заключила с Италией и Египтом соглашения о разграничении морских зон, которые подтверждают право греческих островов на исключительную экономическую зону. Однако Турция отказалась признавать этот договор и направила свое исследовательское судно Oruc Reis в прибрежные воды Греции для составления карты бурения скважин с углеводородами. Между греческими и турецкими войсками произошло столкновение.
- 7 декабря того же года, Европарламент призвал ввести санкции против Турции. В ответ на этот шаг Эрдоган заявил, что Турция "не подчинится угрозам и шантажу".
- 14 декабря Министерство финансов США ввело санкции против чиновников турецкого агентства по оборонным закупкам из-за приобретения Турцией российских систем С-400.
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