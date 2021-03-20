Турция вышла из Стамбульской конвенции по защите женщин от домашнего насилия. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на правительственное издание Турции.

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Причины, по которым президент Турции Тайип Реджеп Эрдоган принял такое решение, не сообщаются. Ранее турецкие чиновники заявляли о намерении покинуть договор на фоне спора о том, как остановить рост насилия против женщин.

"Наши законы и конституция гарантируют права женщин. Наша судебная система динамична и достаточно сильна, чтобы при необходимости вводить новые правила", – заявила министр по вопросам семьи, труда и социальной политики Турции Зехра Зумрут в Twitter.

Консерваторы в Турции считают, что Стамбульская конвенция подрывает традиционную семью и тем самым поощряет насилие. Они враждебно относятся к зафиксированным в конвенции принципам гендерного равенства и недискриминации по признаку сексуальной ориентации.

Критики выхода из соглашений отмечают, что Турция все больше отдаляется от ценностей Евросоюза, несмотря на то, что остается кандидатом на присоединение к нему.

Стамбульская конвенция подписана 46 странами и Евросоюзом, Украина присоединилась к ней в 2011 году, но Рада ее до сих пор не ратифицировала.

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Денис Юдин

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