Турция вышла из Стамбульской конвенции
Турция вышла из Стамбульской конвенции по защите женщин от домашнего насилия. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на правительственное издание Турции.
Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное
Причины, по которым президент Турции Тайип Реджеп Эрдоган принял такое решение, не сообщаются. Ранее турецкие чиновники заявляли о намерении покинуть договор на фоне спора о том, как остановить рост насилия против женщин.
"Наши законы и конституция гарантируют права женщин. Наша судебная система динамична и достаточно сильна, чтобы при необходимости вводить новые правила", – заявила министр по вопросам семьи, труда и социальной политики Турции Зехра Зумрут в Twitter.
Консерваторы в Турции считают, что Стамбульская конвенция подрывает традиционную семью и тем самым поощряет насилие. Они враждебно относятся к зафиксированным в конвенции принципам гендерного равенства и недискриминации по признаку сексуальной ориентации.
Критики выхода из соглашений отмечают, что Турция все больше отдаляется от ценностей Евросоюза, несмотря на то, что остается кандидатом на присоединение к нему.
Стамбульская конвенция подписана 46 странами и Евросоюзом, Украина присоединилась к ней в 2011 году, но Рада ее до сих пор не ратифицировала.
- В январе 2020 года лидер партии Слуга народа Александр Корниенко назвал очень низкими перспективы ратификации Стамбульской конвенции.
- 8 марта 2021 года в Киеве прошел Марш женщин, основным требованием которого стала ратификация Стамбульской конвенции.
Читайте также: В 2020-ом за домашнее насилие осудили в четыре раза больше людей, чем годом ранее
Комментарии