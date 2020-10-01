Немецкая полиция прогоняет эко-активистов из леса: они живут в нем больше года – фото

Активисты построили дома на деревьях, а также баррикады, чтобы не дать проехать строительной технике

Немецкая полиция подготовилась к расчистке лагеря экологических активистов в лесу Даннерэдер под Франкфуртом, который планируется вырубить для строительства шоссе. Об этом сообщает агентство Reuters.

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Десятки эко-активистов разбили лагерь около года назад, чтобы предотвратить вырубку. Они также построили дома на деревьях и баррикады, чтобы не дать проехать строительной технике.

Как сообщает издание hessenschau.de, в настоящее время в лесу находится около 150 активистов. Они подвергают себя опасности и даже рискуют своей жизнью, чтобы предотвратить предстоящий штурм.

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Отмечается, что зачистка леса от активистов может затянутся на несколько недель из-за его размеров. По запланированному маршруту автобана планируется вырубить около 85 га деревьев.

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Станислав Стороженко

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