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Немецкий министр: Интернет должен стать основным правом человека

Немецкий министр: Интернет должен стать основным правом человека - Фото
Фото: depositphotos.com
24.11.2019, 18:34

Свободный доступ к интернету "должен быть фундаментальным правом, касающимся людей во всем мире"

Министр экономики и энергетики Германии Петер Альтмайер выступил с инициативой закрепить свободный доступ к интернету как одно из основных прав человека. Об этом сообщает DW.

Свободный доступ к интернету "должен быть фундаментальным правом, касающимся людей во всем мире", считает Альтмайер.

Он сравнил право на свободный доступ к интернету с правами на образование и медицинское обслуживание.

Кроме того, по мнению Альтмайера, интернет должен "оставаться глобальным и свободным" для жителей развивающихся стран и государств с переходной экономикой.

Издание отмечает, что в Берлине 25 ноября откроется форум по управлению интернетом.

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Германия права человека интернет
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