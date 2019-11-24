Немецкий министр: Интернет должен стать основным правом человека

Министр экономики и энергетики Германии Петер Альтмайер выступил с инициативой закрепить свободный доступ к интернету как одно из основных прав человека. Об этом сообщает DW.
Свободный доступ к интернету "должен быть фундаментальным правом, касающимся людей во всем мире", считает Альтмайер.
Он сравнил право на свободный доступ к интернету с правами на образование и медицинское обслуживание.
Кроме того, по мнению Альтмайера, интернет должен "оставаться глобальным и свободным" для жителей развивающихся стран и государств с переходной экономикой.
Издание отмечает, что в Берлине 25 ноября откроется форум по управлению интернетом.
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