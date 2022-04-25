"Нет единства". Евросоюз не откажется от нефти и газа из РФ в 6-м пакете санкций – Боррель

ЕС работает над шестым санкционным пакетом против России, но самого жесткого оружия против оккупантов – полного запрета на импорт нефти и газа оттуда – по-прежнему не будет. Об этом со ссылкой на слова главы евродипломатии Жозепа Борреля пишет Die Welt.

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Он признал, что страны ЕС и сам Союз "слишком поздно осознали, насколько опасен Путин", и добавил: запрет на энергоносители "был бы важен, чтобы оказать давление на Путина и усадить его за стол переговоров".

"Но в Евросоюзе на данный момент нет единой позиции по данному вопросу", – сказал он.

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Боррель сказал, что некоторые страны ЕС "очень четко заявили, что не поддержат эмбарго". Он уточнил, что это касается в том числе и альтернативных вариантов вроде штрафных пошлин на нефтегазовые поставки из РФ.

По словам верховного представителя ЕС по внешней политике и безопасности, тема эмбарго будет вновь обсуждаться на саммите Евросоюза тольо 30-31 мая.

То есть, отмечает издание, лидер российских оккупантов Владимир Путин "выигрывает как минимум пять недель времени".

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Страны ЕС якобы всеми силами пытаются стать независимыми от российского газа, заверил Боррель: "Весь ЕС находится в кризисном режиме. Каждый раз, когда я звоню министру иностранных дел из страны-члена и спрашиваю, где он или она находится, они отвечают, что покупают газ: на Ближнем Востоке, в Конго, в Алжире, в любой точке мира".

Главный дипломат ЕС предполагает, что некоторые страны-члены объявят о новых соглашениях с альтернативными поставщиками в ближайшие дни.

"ЕС уже резко сократил свою зависимость от поставок энергоносителей из России за несколько недель, и Путин вскоре заметит это в финансовом отношении. Нам нужны достаточные альтернативные. В какой-то момент это произойдет, и тогда Россия будет болезненно ощущать, что доходы от нефтегазового бизнеса будут потеряны", – сказал Боррель.

13 апреля 2022-го канцлер Австрии Нехаммер заявил, что прекращение поставок российского газа прямо сейчас "невозможно". По его словам, против этого, кроме Австрии, выступают также Германия, Венгрия и Болгария.

22 апреля немецкий канцлер Шольц заявил, что газовое эмбарго якобы не поможет закончить войну в Украине.

Тогда же президент Франции Макрон подтвердил, что ЕС пока не будет обсуждать запрет на импорт газа из России.

Евгений Пилипенко

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