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Нетаньяху перепутал Бориса Джонсона с Борисом Ельциным: видео

Нетаньяху перепутал Бориса Джонсона с Борисом Ельциным: видео - Фото
Биньямин Нетаньяху (Фото: Андрей Гудзенко/LIGA.net)
09.09.2019, 06:53

Премьер Израиля оконфузился, он перепутал Бориса Джонсона с Борисом Ельциным

Во время заседания правительства премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху перепутал премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона с первым президентом России Борисом Ельциным. Об этом сообщает Haaretz.

"Я вернулся из очень приятной поездки в Лондон, где я встретился с премьер-министром Борисом Ельциным и министром обороны США", -  сказал Нетаньяху.

Его присутствующие сразу же поправили на Джонсона. Нетаньяху в ответ улыбнулся и сказал, что он просто проверял, внимательно ли его слушают.

Джонсон - премьер-министр Великобритании с 24 июля 2019 года. Ельцин был первым президентом России с 1991 по 1999 годы. Он умер в 2007 году.

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Биньямин Нетаньяху Борис Ельцин борис джонсон видео
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