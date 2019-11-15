Netflix изменит сериал об украинце из-за недовольства Польши

Матеуш Моравецкий (фото - пресс-служба премьера Польши)

Американская компания Netflix добавит пояснения к карте в сериале "Дьявол по соседству" из-за возмущений со стороны Министерства иностранных дел Польши и польского премьер-министра Матеуша Моравецкого. Об этом сообщает Variety.

4 ноября Netflix показала первую серию сериала об украинце Иване Демьянюке, которого обвиняли в пособничестве нацистам во время Второй мировой войны.

10 ноября МИД Польши опубликовало в Twitter кадр из сериала, указав на критическую, по их мнению, ошибку: оккупированная Польша была показана в своих нынешних границах.

"Территория Польши была оккупирована, и именно нацистская Германия была ответственна за лагеря. Карта, показанная в сериале, не отражает фактические границы в то время", - заявили в МИД Польши.

11 ноября премьер-министр Польши опубликовал в Facebook открытое письмо к Netflix, в котором заявил, что в сериале "никак не объясняется, что этими лагерями управляли немцы".

14 ноября в Netflix заявили, что они добавят комментарии к карте, чтобы обозначить, что лагеря смерти находились на территории, оккупированной нацистами.

Справка. В 2018 году в Польше были приняты правки в закон об Институте национальной памяти, которые предусматривали уголовную ответственность за обвинение поляков в причастности к преступлениям нацистской Германии во времена Второй мировой войны и употребление недопустимого термина "польские лагеря смерти". Позже уголовная ответственность была заменена на административную. Закон также предусматривает ответственность за отрицание преступлений "украинских националистов <...>, сотрудничавших с Третьим Рейхом" <...> в 1925-1950 гг <...> в районах Волыни и Восточной Галиции".