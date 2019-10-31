"Дьявол по соседству". Netflix выпустит сериал об Иване Демьянюке

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Демьянюк - украинец, которого обвиняли в пособничестве нацистам во время Второй мировой войны

Американская компания Netflix выпустит документальный сериал про Ивана Демьянюка - украинца, который служил охранником в ряде нацистских лагерей. Трейлер сериала опубликован на YouTube

Сериал будет называться "Дьявол по соседству". Первая серия выйдет на следующей неделе - 4 ноября. 

"Дедушку из Кливленда судят в Израиле, обвиняя в том, что он - печально известный охранник в нацистском лагере смерти, известный как "Иван Грозный", - пишет Netflix. 

Справка. Демьянюк служил в Красной армии, в 1942 году получил ранение и попал в плен. Считается, что в плену он прошел обучение и нес службу надзирателем в ряде лагерей: Собиборе, Флоссенбюрге, Треблинке и Майданке.

В 1952 году Демьянюк уехал в США. В 1975 году стало известно о предполагаемом участии Демьянюка в нацистских преступлениях. В 1986 году его экстрадировали в Израиль, где Демьянюк был приговорен к смертной казни. В 1993 году Верховный суд Израиля признал, что он не был надзирателем в Треблинке ("Иваном Грозным" признали другого охранника), отпустив его из тюрьмы. Он вернулся в США, но американские власти продолжили расследование, и в 2002 году суд счел доказанным, что он служил надзирателем в ряде лагерей, на основании чего постановил лишить его гражданства и выслать из страны.

Суд в Мюнхене так и не вынес ему вердикт, поскольку Демьянюк умер в Германии в 2012 году.

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Теги: Netflix, иван грозный, дьявол по соседству, иван демьянюк
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