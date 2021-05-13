"Ни на секунду не жалею". Колесниковой предъявили итоговое обвинение на 12 лет тюрьмы
Члену координационного совета и лидеру оппозиции Беларуси Марии Колесниковой предъявили окончательное обвинение. Ее обвинили по трем статьям Уголовного кодекса, в сумме ей грозит до 12 лет лишения свободы, пишет Tut.by. Несмотря на это, Колесникова уверяет, что ни о чем не жалеет – публикация об этом появилась в ее Facebook.
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В штабе одного из конкурентов Александра Лукашенко на выборах Виктора Бабарико рассказали, что Колесникова обвиняется в призывах к действиям против нацбезопасности, заговоре с целью захвата госвласти и создании экстремистского формирования. Сейчас она находится под арестом в СИЗО.
На предъявление обвинения оппозиционерка отреагировала постом в Facebook.
"12 мая, год назад я приняла самое важное решение в моей жизни. Понимая все риски и высокую вероятность, что я окажусь там, где я сейчас – я с радостью стала частью команды Виктора Дмитриевича. Ни на секунду не жалею о своем решении и сейчас", – написала Колесникова.
- 9 сентября 2020 года Колесникову обвинили в призывах к захвату власти.
- 16 сентября ей предъявили обвинение в причинении вреда нацбезопасности.
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