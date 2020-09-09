Беларусь. Колесникову подозревают в призывах к захвату власти – адвокат

Беларусская оппозиционерка находится в СИЗО №1 Минска, процессуальных действий с ней еще не проводили

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Беларуская оппозиционерка Мария Колесникова находится в статусе подозреваемой по уголовному делу о призывах к захвату власти. Об этом рассказала ее адвокат Людмила Казак, сообщает TUT.by.

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Казак удалось связаться с Колесниковой в СИЗО №1 в Минске, по ее словам, с ней все в порядке, никаких процессуальных действий пока не происходило.

Колесниковой грозит до пяти лет лишения свободы.

Из семи членов президиума координационного совета шестеро либо задержаны, либо насильно вывезены за границу, отмечает TUT.by. На свободе и в Беларуси остается только лауретака Нобелевской премии по литературе Светлана Алексиевич.

Обновлено в 17:11: Telegram-канал Nexta сообщает, подозреваемым по делу о призывах к захвату власти стал также член президиума координационного совета адвокат Максим Знак.

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Денис Юдин

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