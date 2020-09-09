Беларусь. К оппозиционерке и нобелевской лауреатке Алексиевич звонят в дверь неизвестные
Алексиевич утверждает, что за ней следят с момента выборов президента Беларуси
В дверь квартиры члена президиума Координационного совета оппозиции и нобелевской лауреатки Светланы Алексиевич с утра звонят неизвестные. Она считает, что это были "тихари", переодетые в гражданское силовики, передает TUT.BY.
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Звонки начались в 11:10 утра. Алексиевич дверь не открыла и попросила приехать на место журналистов. Вскоре появилось сообщение писательницы, которое завершалось фразой: "Вот опять кто-то неизвестный звонит в дверь…".
"Уже не осталось никого из моих друзей-единомышленников в президиуме Координационного совета (оппозиции, - ред.). Все или в тюрьме, или выброшены за границу. Сегодня взяли, последним, Максима Знака", – также писала она.
Со временем у подъезда писательницы собралась группа поддержки из 30 человек. К дому приехали два автомобиля на дипломатических номерах. К ней пытался войти посол Румынии, однако и ему Алексиевич не открыла.
Со временем Алексиевич все же вышла на лестничную площадку и пообщалась с журналистами.
"С самого утра мне звонят. Меня предупредили, что там два бусика без номеров и куча "тихарей", – сказала она им и добавила, что за ней следят с выборов.
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