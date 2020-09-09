В штаб пришли "маски". Еще один оппозиционер в Беларуси перестал выходить на связь

Член Координационного совета оппозиции в Беларуси Максим Знак перестал выходить на связь

Член президиума Координационного совета оппозиции в Беларуси Максим Знак перестал выходить на связь. Он успел написать, что кто-то пришел в штаб, где он находился, и слово "маски". Об этом сообщает TUT.by.

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"В 8.30 у Максима должно было быть интервью, он не зашел в зум, я ему позвонил, он произнес фразу "похоже кто-то к нам пришел" отключился, и написал слово "маски". Сейчас он недоступен", — говорит пресс-секретарь штаба.

Знак — один из двух членов президиума Координационного совета, остававшихся на свободе и в Беларуси. Пять из семи человек либо задержаны, либо насильно выдворены за границу.

По данным TUT.by, журналистов не пускают в штаб. Внутри находятся люди, которые, вероятно, "что-то ломают".

В Беларуси почти месяц проходят протесты после объявления победителем президентских выборов Лукашенко, который возглавляет страну уже 26 лет. Их пытаются разгонять силовики.

лавное требование – отставка президента Лукашенко. Координационный совет оппозиции считает "открытым террором" задержания, похищения и избиения мирных граждан. Их г

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Владислав Сердюк

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