Беларуская оппозиция выдвинула требования к власти Лукашенко

Граждан Беларуси оппозиция при этом призвала не отвечать насилием на насилие и добиваться наказания преступников исключительно по закону

Координационный совет беларуской оппозиции считает "открытым террором" режима Александра Лукашенко задержания, похищения и избиения мирных граждан, и намерен подать соответствующие заявления в беларуские правоохранительные органы. Об этом говорится в заявлении совета.

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"Мирные акции, проходящие по всей территории Республики Беларусь после 09.08.2020 г. и выражающие мнение большинства, являются настолько массовыми, что для их подавления власть начала открыто использовать методы террора", - говорится в заявлении.

По мнению оппозиции, власть делает это "в попытке устрашить большинство и заставить его отказаться от публичного выражения своего мнения".

Координационный совет потребовал немедленно обеспечить расследование преступлений, совершенных в период с 9 августа по отношению к участникам мирных акций; опубликовать достоверную информацию об итогах голосования; прекратить политические репрессии, а также рассмотреть вопрос отмены или пересмотра открытых уголовных дел.

"Координационный Совет просит граждан не поддаваться на провокации, не отвечать насилием на насилие и добиваться привлечения всех преступников к ответственности исключительно по закону", - сказано в заявлении.

Члена президиума Координационного совета оппозиции Ольгу Ковалькову, которую 24 августа задержали в Минске, спецслужбы в ночь на 5 сентября вывезли из Беларуси. Сейчас она находится в Польше.

Примерно таким же образом ранее власти Беларуси вынудили покинуть страну кандидата в президенты Светлану Тихановскую

Сегодня, 7 сентября, около 10:00 утра в центре столицы Беларуси похитили члена Координационного совета и главного оратора протестов в стране Марию Колесникову.

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Вадим Ребрина

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