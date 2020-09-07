Беларуская оппозиция выдвинула требования к власти Лукашенко
Граждан Беларуси оппозиция при этом призвала не отвечать насилием на насилие и добиваться наказания преступников исключительно по закону
Координационный совет беларуской оппозиции считает "открытым террором" режима Александра Лукашенко задержания, похищения и избиения мирных граждан, и намерен подать соответствующие заявления в беларуские правоохранительные органы. Об этом говорится в заявлении совета.
Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное
"Мирные акции, проходящие по всей территории Республики Беларусь после 09.08.2020 г. и выражающие мнение большинства, являются настолько массовыми, что для их подавления власть начала открыто использовать методы террора", - говорится в заявлении.
По мнению оппозиции, власть делает это "в попытке устрашить большинство и заставить его отказаться от публичного выражения своего мнения".
Координационный совет потребовал немедленно обеспечить расследование преступлений, совершенных в период с 9 августа по отношению к участникам мирных акций; опубликовать достоверную информацию об итогах голосования; прекратить политические репрессии, а также рассмотреть вопрос отмены или пересмотра открытых уголовных дел.
"Координационный Совет просит граждан не поддаваться на провокации, не отвечать насилием на насилие и добиваться привлечения всех преступников к ответственности исключительно по закону", - сказано в заявлении.
- Члена президиума Координационного совета оппозиции Ольгу Ковалькову, которую 24 августа задержали в Минске, спецслужбы в ночь на 5 сентября вывезли из Беларуси. Сейчас она находится в Польше.
- Примерно таким же образом ранее власти Беларуси вынудили покинуть страну кандидата в президенты Светлану Тихановскую.
- Сегодня, 7 сентября, около 10:00 утра в центре столицы Беларуси похитили члена Координационного совета и главного оратора протестов в стране Марию Колесникову.
Читайте также: Еще одна загадочная смерть в Беларуси: нашли тело 25-летнего футбольного фаната
Комментарии