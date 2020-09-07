Еще одна загадочная смерть в Беларуси: нашли тело 25-летнего футбольного фаната

В морге родителям не показали тело сына, только лицо, они сами осмотрели его дома

В Минске нашли мертвым 25-летнего футбольного фаната Алексея Демидова. Родные говорят, что на теле были явные следы побоев, однако официальная причина смерти — отравление неустановленным веществом. Об этом пишет Наша Нива.

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4 сентября Демидов ушел на работу на автомойку. Поздно вечером разговаривал с матерью по телефону, однако через час перестал отвечать на звонки.

Тело Демидова обнаружили утром 5 сентября на окраине микрорайона Серебрянка.

В морге родителям не показали тело сына, только лицо, они сами осмотрели его дома.

"Были травмы. На голове гематомы, на подбородке как будто вырваны кусочки кожи… Нога перекручена — как будто сломана. Пальцы сбиты, костяшки сбиты на руках. Грязная одежда… Похоже, была драка или что-то такое", - рассказал двоюродный брат Алексея.

По его словам, официальное свидетельство о смерти будет через месяц, а в предварительном написали, что причиной смерти якобы стало отравление необнаруженным веществом. При этом, говорит брат погибшего, на его теле нет ни следов наручников, ни следов побоев дубинкой.

Он рассказал, что Демидов был фанатом Динамо, боксировал, в протестах не участвовал.

Следственный комитет Беларуси прокомментировал этот случай так: "По факту смерти проводится проверка, точные обстоятельства устанавливаются. Для определения точной причины смерти назначены судебно-медицинские экспертизы".

При этом там отметили что тело было обнаружено якобы без физических повреждений.

Вадим Ребрина

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