Следком Беларуси признал, что в умершего участника протестов стреляли силовики

По словам беларусских следователей, демонстрант якобы пытался забрать оружие у силовика

В Следственном комитете Беларуси расследуют обстоятельства смертельного ранения участника протестов Геннадия Шутова и заявляют, что силовики, чтобы пресечь нападение на них, стреляли и непреднамеренно попали ему в область головы. Об этом сообщает БЕЛТА.

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По данным следствия, 11 августа в Бресте двое мужчин якобы "напали на лиц, охранявших общественный порядок при проведении несанкционированного массового мероприятия".

В Следкоме заявляют, что протестующие били силовиков металлической трубой и попытались забрать у них огнестрельное оружие.

Следователи сообщают, что предварительно установили, что "пресекая противоправные действия нападавших, правоохранители применили физическую силу". Один из них, воспринимая действия подозреваемых как реальную угрозу жизни и здоровью и пресекая попытки завладеть табельным оружием, выстрелил нападавшему в направлении плеча. Но из-за активного сопротивления человека "непреднамеренно ранил его в область головы".

Раненый был госпитализирован, но несмотря на оказанную медицинскую помощь, 19 августа он скончался.

Ранее сегодня сообщалось, что, по словам родственников Геннадия Шутова, очевидцы говорили, что Шутов "не дрался и не конфликтовал, а просто шел". Свидетели стрельбы считают, что стреляли с крыши здания.

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Наталия Медведева

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