Следком Беларуси признал, что в умершего участника протестов стреляли силовики
По словам беларусских следователей, демонстрант якобы пытался забрать оружие у силовика
В Следственном комитете Беларуси расследуют обстоятельства смертельного ранения участника протестов Геннадия Шутова и заявляют, что силовики, чтобы пресечь нападение на них, стреляли и непреднамеренно попали ему в область головы. Об этом сообщает БЕЛТА.
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По данным следствия, 11 августа в Бресте двое мужчин якобы "напали на лиц, охранявших общественный порядок при проведении несанкционированного массового мероприятия".
В Следкоме заявляют, что протестующие били силовиков металлической трубой и попытались забрать у них огнестрельное оружие.
Следователи сообщают, что предварительно установили, что "пресекая противоправные действия нападавших, правоохранители применили физическую силу". Один из них, воспринимая действия подозреваемых как реальную угрозу жизни и здоровью и пресекая попытки завладеть табельным оружием, выстрелил нападавшему в направлении плеча. Но из-за активного сопротивления человека "непреднамеренно ранил его в область головы".
Раненый был госпитализирован, но несмотря на оказанную медицинскую помощь, 19 августа он скончался.
Ранее сегодня сообщалось, что, по словам родственников Геннадия Шутова, очевидцы говорили, что Шутов "не дрался и не конфликтовал, а просто шел". Свидетели стрельбы считают, что стреляли с крыши здания.
- 9 августа 2020-го в РБ прошли выборы президента. ЦИК объявил, что победил Лукашенко.
- После окончания выборов начались массовые протесты, которые были жестоко подавлены властями. Рабочие крупнейших предприятий начали выходить на забастовки. Оппозиция не признала победу Лукашенко, протесты продолжились.
- На данный момент известно еще о трех погибших демонстрантах. Александр Тарайковский умер в Минске 10 августа. Силовики утверждают, что у него в руках якобы взорвалось самодельное устройство, однако на видео с моментом гибели эта версия не подтверждается. 12 августа житель Гомеля Александр Вихор умер в больнице, куда его доставили тремя днями ранее на автозаке. 16 августа в Минске умер 19-летний Артем Паруков - по версии МВД, его сбила машина.
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