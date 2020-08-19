Протесты в Беларуси. В госпитале умер мужчина, ему выстрелили в голову силовики – СМИ
11 августа мужчину ранили в голову во время протестов против режима Лукашенко в Бресте
В военном госпитале Минска умер 43-летний Геннадий Шутов, раненый силовиками во время протестов против режима президента Беларуси Александра Лукашенко. Об этом пишет TUT.BY.
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Мужчина получил огнестрельное ранение головы 11 августа во время акции у Московской администрации в Бресте.
Родственники не могли найти Шутова двое суток после пропажи. Затем они выяснили, что мужчину доставили в областную больницу Бреста, но потом перевезли на вертолете в военный госпиталь Минска. Дочь Шутова Людмила говорила, что у отца были обширные и тяжелые повреждения мозга, а врачи не давали никаких прогнозов. Мужчина скончался сегодня в 10:20 утра.
В Министерстве внутренних дел Беларуси пока не прокомментировали гибель демонстранта. Ранее ведомство сообщало, что 11 августа силовики действительно открывали в Бресте огонь на поражение, ранив одного человека. Имело ли МВД ввиду Шутова – неизвестно.
Силовики утверждали, что открывали огонь лишь после предупредительного выстрела, защищаясь от "группы агрессивно настроенных граждан с арматурой в руках".
При этом родственники погибшего заявляли, что общались с очевидцами – и те говорили, что Шутов "не дрался и не конфликтовал, а просто шел". Свидетели стрельбы считают, что стреляли с крыши здания, передают их слова родные демонстранта.
- 9 августа 2020-го в РБ прошли выборы президента. ЦИК объявил, что победил Лукашенко.
- После окончания выборов начались массовые протесты, которые были жестоко подавлены властями. Рабочие крупнейших предприятий начали выходить на забастовки. Оппозиция не признала победу Лукашенко, протесты продолжились.
- На данный момент известно еще о трех погибших демонстрантах. Александр Тарайковский умер в Минске 10 августа. Силовики утверждают, что у него в руках якобы взорвалось самодельное устройство, однако на видео с моментом гибели эта версия не подтверждается. 12 августа житель Гомеля Александр Вихор умер в больнице, куда его доставили тремя днями ранее на автозаке. 16 августа в Минске умер 19-летний Артем Паруков - по версии МВД, его сбила машина.
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