Протесты в Беларуси. В госпитале умер мужчина, ему выстрелили в голову силовики – СМИ

11 августа мужчину ранили в голову во время протестов против режима Лукашенко в Бресте

В военном госпитале Минска умер 43-летний Геннадий Шутов, раненый силовиками во время протестов против режима президента Беларуси Александра Лукашенко. Об этом пишет TUT.BY.

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Мужчина получил огнестрельное ранение головы 11 августа во время акции у Московской администрации в Бресте.

Родственники не могли найти Шутова двое суток после пропажи. Затем они выяснили, что мужчину доставили в областную больницу Бреста, но потом перевезли на вертолете в военный госпиталь Минска. Дочь Шутова Людмила говорила, что у отца были обширные и тяжелые повреждения мозга, а врачи не давали никаких прогнозов. Мужчина скончался сегодня в 10:20 утра.

В Министерстве внутренних дел Беларуси пока не прокомментировали гибель демонстранта. Ранее ведомство сообщало, что 11 августа силовики действительно открывали в Бресте огонь на поражение, ранив одного человека. Имело ли МВД ввиду Шутова – неизвестно.

Силовики утверждали, что открывали огонь лишь после предупредительного выстрела, защищаясь от "группы агрессивно настроенных граждан с арматурой в руках".

При этом родственники погибшего заявляли, что общались с очевидцами – и те говорили, что Шутов "не дрался и не конфликтовал, а просто шел". Свидетели стрельбы считают, что стреляли с крыши здания, передают их слова родные демонстранта.

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Марк Сировой

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