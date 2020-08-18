В МВД Беларуси сообщили о гибели еще одного участника протестов
По данным белорусского ведомства, его сбила машина ночью 16 августа
Пресс-секретарь МВД Беларуси Ольга Чемоданова сообщила в Telegram-канале о гибели 19-летнего участника протестов в Минске. По ее словам, ночью 16 августа его сбила машина.
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"Около 3:20 ночи на Партизанском проспекте водитель "Рено" совершил наезд на 19-летнего пешехода, который, по предварительной информации, находился на проезжей части. От полученных травм пешеход скончался на месте", – написала Чемоданова.
Чемоданова уточнила, что погибший был участником протестов, проходящих в Минске в последние дни.
Радыё Свабода сообщает, что в 3:20 ночи 16 августа протестов уже не было, и к тому времени в Минске не сообщали ни о каких массовых акциях.
ДОПОЛНЕНО. Telegram-канал Наша Нiва сообщает, что погибшегозвали Артем Паруков. Он был активным фанатом минского «Динамо» - участники движения посвятили ему несколько постов в социальных сетях. Однако они отрицают, что смерть мальчика имеет какое-либо отношение к протестам.
«Смерть нашего фаната не имеет ничего общего с массовыми митингами. Артем погиб в аварии, переходя дорогу в неположенном месте », - пишут фанаты в своих сообществах.
- 10 августа в МВД Беларуси сообщили, что в Минске около 23:00 в ходе противостояния со спецназом, прибывшим для деблокирования площади, один из протестующих якобы пытался бросить неустановленное взрывное устройство в строну правоохранителей. По версии силовиков, оно взорвалось в руке мужчины.
- 17 июля правозащитники заявили, что в ходе протестов в Беларуси были убиты пять человек.
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