В Минске нашли мертвым человека, который пропал во время протестов 12 августа

Тело Никиты Кривцова со следами побоев нашли в лесу в Партизанском районе Минска

В Беларуси найден мертвым 28-летний Никита Кривцов из Жодино, считавшийся пропавшим без вести 10 дней. Об этом сообщает Радыё Свабода со ссылкой на несколько источников.

По информации Наша нива, тело Кривцова со следами побоев нашли в лесу в Партизанском районе Минска.

По данным поисково-спасательного отряда Ангел, в последний раз Кривцова видели 12 августа, когда он ехал из Минска на работу в село Королевский Стан.

Как сообщила Onliner пресс-секретарь Мингорисполкома Наталья Ханусевич, тело было обнаружено повешенным на дереве в 14:00 22 августа в районе улицы Парникова.

Жена Кривцова рассказала, что в последний раз его телефон включили в Республиканском центре неврологии и нейрохирургии в Минске, но самого Никиту там не нашли.

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Наталия Медведева

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