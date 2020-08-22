В Минске нашли мертвым человека, который пропал во время протестов 12 августа
Тело Никиты Кривцова со следами побоев нашли в лесу в Партизанском районе Минска
В Беларуси найден мертвым 28-летний Никита Кривцов из Жодино, считавшийся пропавшим без вести 10 дней. Об этом сообщает Радыё Свабода со ссылкой на несколько источников.
По информации Наша нива, тело Кривцова со следами побоев нашли в лесу в Партизанском районе Минска.
По данным поисково-спасательного отряда Ангел, в последний раз Кривцова видели 12 августа, когда он ехал из Минска на работу в село Королевский Стан.
Как сообщила Onliner пресс-секретарь Мингорисполкома Наталья Ханусевич, тело было обнаружено повешенным на дереве в 14:00 22 августа в районе улицы Парникова.
Жена Кривцова рассказала, что в последний раз его телефон включили в Республиканском центре неврологии и нейрохирургии в Минске, но самого Никиту там не нашли.
- 9 августа 2020-го в РБ прошли выборы президента. ЦИК объявил, что победил Лукашенко.
- После окончания выборов начались массовые протесты, которые были жестоко подавлены властями. Рабочие крупнейших предприятий начали выходить на забастовки. Оппозиция не признала победу Лукашенко, протесты продолжились.
- Известно о четверых погибших демонстрантах. Александр Тарайковский умер в Минске 10 августа. Силовики утверждают, что у него в руках якобы взорвалось самодельное устройство, однако на видео с моментом гибели эта версия не подтверждается. 12 августа житель Гомеля Александр Вихор умер в больнице, куда его доставили тремя днями ранее на автозаке. 16 августа в Минске умер 19-летний Артем Паруков - по версии МВД, его сбила машина. Геннадий Шутов был смертельно ранен в голову силовиками 11 августа, он умер 19 августа.
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