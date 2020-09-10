"Все равно вывезут: живой или по частям". Колесникова в заявлении СК рассказала об угрозах
Беларуская оппозиционерка рассказала о деталях похищения и угрозах в свой адрес
Лидер протестных акций в Беларуси Мария Колесникова обратилась с заявлением в Следственный комитет РБ по факту ее похищения и угроз. В нем она рассказала, чем именно ей угрожали, а также как развивались события в день ее похищения, передет TUT.by.
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В заявлении Колесникова указала, что ей угрожали лишением свободы до 25 лет и даже жизни. "Заявлялось, что в случае, если я добровольно не покину территорию Республики Беларусь, меня все равно вывезут: живой или по частям", — написала она.
Прокомментировала беларуская оппозиционерка и момент собственного похищения.
"Мне надели на голову мешок, затолкали в микроавтобус и вывезли на белорусско-украинскую границу, где с применением силы, против моей воли пытались выдворить меня из Республики Беларусь", — рассказала Колесникова.
Она также отметила, что после того, как она порвала паспорт, ее снова посадили в микроавтобус и привезли в Мозырский пограничный отряд, где она находилась до вечера 8 сентября.
- 7 сентября Колесникову похитили, а на следующий день якобы задержали на границе с Украиной. Двое ее соратников уехали в Киев.
- 9 сентября оппозиционерку арестовали и доставили в минское СИЗО № 1, ее подозревают в призывах к захвату власти.
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