Силовики угрожали убить Колесникову и требовали уехать из Беларуси - адвокат

Адвокат встретилась Марией Колесниковой в СИЗО

Беларуские силовики угрожали члену координационного совета Марии Колесниковой физической расправой и убийством, требуя добровольно покинуть Беларусь. Об этом со слов адвоката Колесниковой Людмилы Казак написал в Facebook бывший кандидат в президенты Беларуси Виктор Бабарико.

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Адвокат встретилась со своей подзащитной в СИЗО.

Она рассказала, что там Колесниковой оказывали помощь: у нее поднималось давление, а также беспокоит сердце, на теле есть ушибы. Адвокат намерена обращаться к следователю с заявлением о проведении судебно-медицинской экспертизы.

По словам Казак, до попытки насильственно выдворить Колесникову из Беларуси ее удерживали в здании ГУБОПиК, где угрожали физической расправой и убийством. После этого ее привезли в здание КГБ, где требовали огласиться добровольно покинуть страну.

После того, как Колесникова отказалась, ее насильно вывезли на беларуско-украинскую границу.

Адвокат отметила, что Колесникова расценивает события последних дней как похищение, и намерена требовать расследования.

Завтра утром состоится допрос с участием Колесниковой.

7 сентября Колесникову похитили . На следующий день ее пытались выдворить из страны, но она разорвала паспорт на границе с Украиной. Двое ее соратников выехали в Киев

Колесникову задержали и предъявили подозрение по уголовному делу о призывах к захвату власти.

Сегодня стало известно, что ей избрали мера пресечения в виде заключения под стражу.



Вадим Ребрина

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