Нидерланды извинились за свои действия во время Второй мировой

Правительство Нидерландов извинилось за действия властей во время Второй мировой войны. Об этом заявил премьер государства Марк Рютте, передает DW.
"Поскольку последние оставшиеся в живых еще находятся с нами, сегодня я от имени правительства приношу извинения за то, что тогда сделали власти… Спустя 75 лет после освобождения Освенцима антисемитизм все еще среди нас. Поэтому мы должны в полной мере признать то, что произошло тогда, и сказать об этом вслух", - сказал он.
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Рютте объяснил, что власти "не действовали как защитники права и безопасности" и "слишком много голландских чиновников исполняли приказы немецких оккупантов".
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