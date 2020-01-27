Нидерланды извинились за свои действия во время Второй мировой

Марк Рютте (фото - пресс-служба премьера Нидерландов)

Правительство Нидерландов извинилось за действия властей во время Второй мировой войны. Об этом заявил премьер государства Марк Рютте, передает DW.

"Поскольку последние оставшиеся в живых еще находятся с нами, сегодня я от имени правительства приношу извинения за то, что тогда сделали власти… Спустя 75 лет после освобождения Освенцима антисемитизм все еще среди нас. Поэтому мы должны в полной мере признать то, что произошло тогда, и сказать об этом вслух", - сказал он.

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Рютте объяснил, что власти "не действовали как защитники права и безопасности" и "слишком много голландских чиновников исполняли приказы немецких оккупантов".

В эти дни в польском Освенциме проходят Президент уже памятные мероприятия в честь 75-ой годовщины освобождения концлагеря Аушвиц-Биркенау. Владимир Зеленский уже выступил перед выжившими экс-узниками "лагерей смерти".

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