Никаких "леди и джентльменов". В Японии к пассажирам самолета будут обращаться нейтрально

Таким образом местная авиакомпания решила подчеркнуть, что относится ко всем пассажирам одинаково, независимо от их пола

Японская авиакомпания Japan Airlines решила с октября перейти на гендерно нейтральные выражения во время приветствования пассажиров на борту самолета. Стюардессы по-прежнему будут говорить "доброе утро" и "отличной посадки", но уже не обращаясь ко всем "леди и джентльмены", пишет The Gardian.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Теперь вместо слов "дамы и господа" сотрудники авикомпании будут говорить что-то вроде "внимание всем пассажирам". При этом, нововведение коснется только обращений на английском языке, поскольку в японском уже есть выражение "mina-san", означающее нейтральное обращение к людям независимо от их пола.

По словам перевозчика, они не хотели бы выделять или ущемлять пассажиров по их половым признакам, сексуальной ориентации или личным качествам. Кроме того, они стремятся "создать позитивную атмосферу и относиться ко всем с уважением".

При этом сами японцы отнеслись к новшеству довольно равнодушно – многие из них не знают английского языка, поэтому большинство, скорее всего, даже не обратит внимание, что в обращениях стюардесс что-то изменилось, сообщает издание.

Читайте также: В Японии самолет совершил экстренную посадку из-за пассажира, который не надел маску

Дарья Мостовая

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.