В Японии самолет совершил экстренную посадку из-за пассажира, который не надел маску

После вынужденной остановки борт долетел до конечного пункта назначения с двухчасовым опозданием

В Японии самолет, который выполнял внутренний рейс по стране, совершил экстренную посадку в городе Ниигата, чтобы высадить пассажира, отказавшегося надеть маску, передает местная телерадиокомпания HNK.

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Экипаж попросил мужчину надеть защитную маску еще перед вылетом, однако он отказался, а после — начал кричать на других пассажиров, которые отказались садиться рядом с ним.

Также мужчина начал угрожать членам экипажа, когда те сказали, что по прилету его привлекут к ответственности за несоблюдение карантинных правил.

В итоге пилот решил приземлить самолет в аэропорту города Ниигата на побережье Японского моря, чтобы высадить "несогласного" пассажира. После этой экстренной посадки борт долетел до конечной точки назначения — аэропорта Кансай — с опозданием в два часа.

В министерстве транспорта Японии сказали, что это был первый случай, когда пилот был вынужден посадить самолет из-за ситуации с защитными масками.

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Дарья Мостовая

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