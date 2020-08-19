Никаких вечеринок и рынков под открытым небом. На курортах Греции введут новые ограничения

Ограничения коснутся острова Миконос, а также северного региона полуострова Халкидики. Вступят в силу они с 21 августа

Власти Греции решили ввести дополнительные ограничения, связанные с коронавирусным карантином. Распространяться они будут только на некоторые курорты страны - остров Миконос и северную часть полустрова Халкидики, сообщает местное издание Ekathimerini.

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В связи с тем, что на греческих курортах резко возросло количество новых случаев заболевания коронавирусом, власти решили запретить проведение вечеринок и религиозных мероприятий, а также работу рынков под открытым небом.

На собраниях смогут присутствовать одновременно не более девяти человек, а в ресторанах за одним столом сидеть до четырех (для семей - до шести человек). Ношение масок станет обязательным не только для помещений, но и для улицы.

Ограничения вступят в силу в эту пятницу, 21 августа, и продлятся пока десять дней.

4 августа в Греции ввели туристический сбор 20 евро за медицинские услуги.

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Дарья Мостовая

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