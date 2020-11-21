Низкая явка и бойкот со стороны оппозиции: в Грузии прошел второй тур выборов в парламент

Правящая партия Грузинская мечта заявила о победе во всех 17 одномандатных округах, где был второй тур

В Грузии сегодня, 21 ноября, прошел второй тур выборов в парламент. Оппозиция отказалась участвовать в нем, правящая партия заявила о победе во всех 17 округах, сообщает DW.

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Официальные результаты будут объявлены в ночь на 22 ноября. Исполнительный секретарь правящей партии Грузинская мечта – Демократическая Грузия Ираклий Кобахидзе заявил о победе во всех 17 одномандатных округах, где прошел второй тур.

Ранее оппозиция заявляла о фальсификации первого тура выборов. В знак протеста оппозиция отозвала наблюдателей и членов избиркомов и заявила, что ее кандидаты не участвуют во втором туре. Сторонников оппозиционных партий призвали бойкотировать голосование. Несмотря на это, имена оппозиционных кандидатов остались в бюллетенях.

Итоговая явка составила 26,29%.

31 октября в Грузии состоялись парламентские выборы, часть оппозиционных сил сочла их результаты сфальсифицированными и не признала их.

2 ноября лидеры оппозиционных партий установили палатки у здания парламента в Тбилиси в знак протеста.

8 ноября в Тбилиси вспыхнули протесты, митингующие требовали проведения новых выборов.

Денис Юдин

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