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08.11.2020, 21:50

Три требования властям. В Грузии оппозиция объявила бессрочный протест: фоторепортаж

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Три требования властям. В Грузии оппозиция объявила бессрочный протест: фоторепортажТри требования властям. В Грузии оппозиция объявила бессрочный протест: фоторепортажТри требования властям. В Грузии оппозиция объявила бессрочный протест: фоторепортажТри требования властям. В Грузии оппозиция объявила бессрочный протест: фоторепортажТри требования властям. В Грузии оппозиция объявила бессрочный протест: фоторепортажТри требования властям. В Грузии оппозиция объявила бессрочный протест: фоторепортаж
Три требования властям. В Грузии оппозиция объявила бессрочный протест: фоторепортажТри требования властям. В Грузии оппозиция объявила бессрочный протест: фоторепортажТри требования властям. В Грузии оппозиция объявила бессрочный протест: фоторепортажТри требования властям. В Грузии оппозиция объявила бессрочный протест: фоторепортажТри требования властям. В Грузии оппозиция объявила бессрочный протест: фоторепортажТри требования властям. В Грузии оппозиция объявила бессрочный протест: фоторепортаж
Три требования властям. В Грузии оппозиция объявила бессрочный протест: фоторепортажТри требования властям. В Грузии оппозиция объявила бессрочный протест: фоторепортажТри требования властям. В Грузии оппозиция объявила бессрочный протест: фоторепортажТри требования властям. В Грузии оппозиция объявила бессрочный протест: фоторепортажТри требования властям. В Грузии оппозиция объявила бессрочный протест: фоторепортажТри требования властям. В Грузии оппозиция объявила бессрочный протест: фоторепортаж

Протестующие требовали провести новые выборы, освобождения политических заключенных и увольнения главы ЦИК

Сегодня в столице Грузии Тбилиси вспыхнули протесты – оппозиция вышла на улицы с тремя требованиями к власти: провести новые выборы, отправить в отставку главу ЦИК и освободить всех политзаключенных. Митингующие поставили ультиматум – выполнить их требования до 20:00, сообщает местное издание Rustavi2.

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Митингующие заявили, что если глава ЦИК Тамар Жвания будет уволена, то они будут готовы обсудить проведение новых выборов, а иначе – объявят бессрочную акцию протеста.

Ближе к вечеру протестующих начала разгонять полиция: правоохранители применяли силу и водометы. В МВД Грузии отметили, что насильственные методы начали применять только после того, как участники демонстрации стали вести себя агрессивно и пытались вломиться в здание Центральной избирательной комиссии.

  • 31 октября в Грузии состоялись парламентские выборы, часть оппозиционных сил сочла их результаты сфальсифицированными и не признала их.
  • 2 ноября лидеры оппозиционных партий установили палатки у здания парламента в Тбилиси в знак протеста.

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Теги: протесты, выборы, фото, Грузия, оппозиция
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