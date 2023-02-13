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Норвежская разведка прогнозирует, что РФ станет еще более авторитарной и милитаризованной

Цей матеріал також доступний українською
13.02.2023, 17:59
Норвежская разведка прогнозирует, что РФ станет еще более авторитарной и милитаризованной - Фото
Фото: EPA

Норвежская разведка прогнозирует, что Россия в ближайшие годы станет еще более авторитарной и милитаризованной, пишет AFP.

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Пропаганда и манипулирование общественным мнением там только усилятся, и это заставит РФ искать более тесные связи с авторитарными режимами по всему миру, считают в Норвегии.

"Поворота нет. Российское государство станет более авторитарным и милитаризованным. Интересы России будут несовместимы с интересами Запада", – заявил заместитель директора Службы внешней разведки Норвегии Ларс Нордрум, комментируя результаты ежегодной оценки рисков – первой после российского вторжения в Украину в прошлом году.

Он сказал, что война против Украины стала для России катастрофой. Она привела к беспрецедентным торговым санкциям, международной изоляции Москвы и потере Россией более 100 000 военных убитыми или ранеными.

Норвежская разведка предполагает, что российская агрессия против Украины усилила геополитическое значение Норвегии, не в последнюю очередь благодаря тому, что она стала ключевым поставщиком газа в страны Европы.

"Европейские страны будут зависеть от норвежских поставок энергоресурсов в течение многих лет", – сказал Нордрум.

Поэтому в Службе внутренней разведки Норвегии, также принявшей участие в подготовке доклада, предполагают, что опасаются повышенной разведывательной активности России по отношению к энергосектору Норвегии.

Прямой саботаж норвежской энергетической инфраструктуры Россией в 2023 году выглядит маловероятным, заявил руководитель внутренней разведки Норвегии Беат Гангас. "Однако диверсии могут стать более вероятным сценарием, если готовность России к эскалации конфликта с НАТО и Западом увеличится", – говорится в отчете.

Андрій Водяний
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Россия война норвегия авторитаризм
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