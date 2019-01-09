"Новая весна поможет Европе переосмыслить ценности" - Сальвини

Маттео Сальвини (фото - epa)

Известный своими правыми взглядами глава МВД Италии Маттео Сальвини заявил, что Европе необходима “новая весна” для переоценки ценностей. Об этом пишет Reuters.

“Италия и Польша будут частью новой весны в Европе, участниками возрождения европейских ценностей”, - заявил Сальвини на встрече с министром внутренних дел Польши Йоахимом Брудзински.

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По словам итальянского политика, после выборов в мае, на которых будет переизбран Европарламент, Европа преобразится и станет “новым континентом”.

Также Сальвини встретится с лидером правящей партии Польши Ярославом Качиньски, которая, как и итальянские правые, требует от ЕС больше свободы в принятии внутригосударственных решений.

Отмечается, что сама встреча политиков была инициирована Брудзинским - он хотел обсудить миграционные вопросы и безопасность границ ЕС.

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