Новое землетрясение в Турции: разрушены 22 здания, пострадали десятки человек – видео

Новое землетрясение магнитудой 5,6 произошло в турецкой Малатье около 11:04 (по Киеву). Разрушены 22 здания. Один человек погиб и еще 69 получили ранения. Об этом сообщает Анадолу.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

Землетрясение, которое также ощущалось в близлежащих провинциях, произошло на глубине 6,96 км.

Один человек был извлечен из-под завалов примерно через полтора часа после землетрясения. Его доставили в больницу.

Бригады продолжают поисково-спасательные работы в районах Хаджи-Абди и Шейхбайрам.

Местных жителей призвали не заходить в поврежденные строения в регионе и не находиться рядом с опасными зданиями.

6 февраля в Турции и Сирии произошла серия мощных землетрясений магнитудой 7,7. Более 160 000 зданий в Турции рухнули или серьезно пострадали. Общее число погибших в Турции и Сирии в настоящее время превышает 50 000 человек.

Среди погибших 6 февраля были украинцы, в том числе семья из Запорожья.

Только страховые убытки от землетрясения в Турции, по оценке агентства Fitch, могут достигать $4 млрд.

Читайте также: Сильнейшее землетрясение в Турции с 1939 года и тысячи жертв: хроника событий в фото

Вадим Ребрина

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.